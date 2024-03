Darktrace: Eine Perle aus dem Königreich



Darktrace ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das künstliche Intelligenz (KI) nutzt, um Bedrohungen und Anomalien im Netzwerk seiner Kunden in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren. Das Geschäftsmodell von Darktrace basiert auf der Bereitstellung seiner Cybersicherheitslösungen als Teil eines Software-as-a-Service (SaaS)-Abonnements. Diese Lösungen richten sich an Unternehmen aller Größen und aus verschiedenen Branchen, um deren Netzwerke, Cloud-Dienste, E-Mail-Systeme und industrielle Betriebstechnik (OT) zu schützen.



Zuletzt hat der Konzern mit guten Zahlen für sein zweites Quartal überzeugt und der Kurs hat eine wichtige charttechnische Hürde genommen. Die Experten trauen Darktrace noch eine Menge zu. Von 16 Analysten raten zwölf zum “Kauf”, drei zum “Halten” und ein Experte würde die Aktie verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel aller Empfehlungen liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Darktrace auf einen Blick



WKN: A3CNVQ

Börsenwert: 3,2 Milliarden USD

KGV 2024 (erwartet): 46,2

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): -

Momentum (1 Jahr): 1,54

Mittleres Kursziel: 6,18 Euro

Durchschnittliche Analystenempfehlung: „Kaufen“

Secunet: Cyber-Security made in Germany

Von der Insel kommen wir in die heimischen Gefilde. Auch in Deutschland finden sich gute Unternehmen aus der Branche. Secunet bietet eine breite Palette an Sicherheitsprodukten, einschließlich Verschlüsselungstechnologien, Biometrie, Netzwerksicherheit und Sicherheitsmanagement-Software. Diese Produkte sind darauf ausgelegt, die digitale Kommunikation zu schützen, den sicheren Datenaustausch zu ermöglichen und die Einhaltung von Sicherheitsstandards und Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten.



Ende Oktober musste Secunet allerdings die Prognose nach unten revidieren und das setzte der Aktie gehörig zu. Ein gutes Schlussquartal 2023 machte den schlechten Eindruck aber wieder wett. So beendeten die Essener das Jahr nach vorläufigen Zahlen erneut mit einem Rekordumsatz. Aber nicht nur das Geschäft von Secunet hat wieder Luft nach oben, der Kurs auch. Die Experten räumen der Aktie ein Potenzial von rund 30 Prozent ein.

Secunet auf einen Blick



WKN: 727650

Börsenwert: 1,09 Milliarden Euro

KGV 2024 (erwartet): 36,3

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): 1,51 %

Momentum (1 Jahr): 0,73

Mittleres Kursziel: 215,20 Euro

Durchschnittliche Analystenempfehlung: „Kaufen“

Zscaler: Kursausbruch statt Einbruch



Nach den Zahlen für das zweite Quartal herrschte ein wenig Verwirrung rund um die Aktie von Zscaler. Obwohl alle präsentierten Zahlen über den Erwartungen lagen, rauschte die Aktie um sieben Prozent in die Tiefe. Kleinere Haare ließen sich zwar in der Suppe finden, aber unterm Strich zeigte der Cyber-Security Konzern, dass die Zeichen weiter auf Wachstum stehen.



Zscaler bietet eine Cloud-basierte Sicherheitssoftware an, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Netzwerksicherheit zu stärken, um einen sicheren Internetzugang und die Nutzung von Cloud-Anwendungen für ihre Mitarbeiter zu ermöglichen. Als Pionier im Bereich der Cloud-Sicherheit nutzt Zscaler ein Software-as-a-Service (SaaS)-Modell, bei dem Kunden Abonnements für den Zugriff auf seine Sicherheitsplattform erwerben.



Ähnlich wie bei Secunet sehen die Experten bei Zscaler ein Potential von rund 30 Prozent. Dabei raten 33 Analysten zum “Kauf” der Aktie und zehn zum “Halten”. Kein Experte rät dazu, die Aktie aus den Händen zu geben.

Zscaler auf einen Blick



WKN: A2JF28

Börsenwert: 29,78 Milliarden USD

KGV 2024 (erwartet): -221 x

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): -

Momentum (1 Jahr): 1,82

Mittleres Kursziel: 237,27 Euro

Durchschnittliche Analystenempfehlung: „Kaufen“