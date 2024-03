BERN (dpa-AFX) - Der Schweizer Telekomanbieter Swisscom hat die Übernahme des Italien-Geschäfts des Mobilfunkers Vodafone festgezurrt. Die Schweizer wollen 8 Milliarden Euro für die Sparte zahlen, wie der größte Schweizer Telekomkonzern am Freitag mitteilte. Das Geschäft soll mit der Mailänder Swisscom-Tochter Fastweb zusammengelegt werden, wodurch der zweitgrößte Telekomanbieter Italiens hinter Platzhirsch TIM entsteht. Der britische Telekomkonzern Vodafone plant nun laut einer Mitteilung einen Aktienrückkauf in Höhe von 4 Milliarden Euro. An der Börse kamen die Pläne gleichermaßen gut an.

Sowohl die Vodafone- als auch die Swisscom-Aktien notierten am Freitag rund 3 Prozent im Plus. Berenberg-Analyst Saim Saeed verwies auf die Pläne Swisscoms, die Dividende bereits für das Geschäftsjahr 2025 erhöhen zu wollen. Diese Ankündigung habe den Anlegern den Stachel gezogen, schrieb er. Denn normalerweise wäre das sich durch die Übernahme verändernde Risikoprofil seiner Meinung nach am Markt nicht gut aufgenommen worden.