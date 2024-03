LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 12,40 auf 13,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Entwicklungen in Belgien deuteten auf sinkende Risiken beim Zinsüberschuss der niederländischen Großbank hin, schrieb Analyst Sam Moran-Smyth in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Damit verbunden sei eine positivere Sicht auf den belgischen Bankensektor./mf/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 23:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 14,12EUR auf Tradegate (15. März 2024, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sam Moran-Smyth

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,40

Kursziel alt: 12,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m