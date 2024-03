Linde im Nasdaq 100

Zu Beginn der "Woche der Notenbanken" kommt der DAX langsam in Schwung. Nach einem moderat freundlichen Auftakt zieht der deutsche Leitindex am Vormittag wieder über die Marke von 18.000 Punkten und nimmt die Bestmarke vom Donnerstag bei 18.039 Punkten ins Visier.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,52 Prozent auf 26.199,93 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat indes auf der Stelle.

Bilfinger ab sofort im MDAX

Der Pharmawirkstoff-Forscher Morphosys und der Industriedienstleister Bilfinger werden an diesem Montag, 18. März, wieder im MDAX für mittelgroße Unternehmen vertreten sein. Dafür muss zum einen der Elektroantriebsspezialist Vitesco in den Nebenwerte-Index SDax absteigen. Im Zuge der Übernahme durch Großaktionär Schaeffler war der Anteil der frei handelbaren Vitesco-Aktien deutlich gesunken.

Zum anderen muss der Großküchenausrüster Rational den MDax verlassen und scheidet vorerst sogar ganz aus der Dax-Familie aus. Er hatte ein Kriterium aus dem Deutschen Corporate Governance Kodex, den Empfehlungen für gute Unternehmensführung, nicht eingehalten. Konkret war die Amtsdauer des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses im Aufsichtsrat der Anlass für den Ausschluss. Hans Maerz hat die Zwölfjahresgrenze als AR-Mitglied überschritten und wird daher nach den geltenden Regeln nicht mehr als unabhängig angesehen. Rational bekräftigte unterdessen die Absicht, rasch wieder in den MDax zurückkehren zu wollen.

Unter die SDax-Werte wird sich von diesem Montag an auch der Finanzdienstleister MLP mischen.

Im Technologiewerte-Index TecDax gibt es ebenfalls zwei Änderungen: Der Biosprit-Hersteller Verbio räumt seinen Platz im Technologie-Index für Süss Microtec, einen Ausrüster der Halbleiterindustrie. Zudem nimmt der Strahlen- und Medizintechnikspezialist Eckert & Ziegler den Platz des Telekomausrüsters Adtran Holdings ein.

Im Leitindex Dax bleibt unterdessen alles beim Alten.

An diesem Montag wird außerdem der Beschluss wirksam, die Kappungsgrenze für die Dax-Indexfamilie von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen. Mit der neuen Grenze wird die Regel an internationale Standards angeglichen. Als größtes Indexgewicht im Dax gilt vor allem der Softwarekonzern SAP als Profiteur der neuen Regel.

Linde im Nasdaq 100

Der Industriegashersteller und Anlagenbauer Linde wird an diesem Montag, 18. März, in den US-Index Nasdaq 100 aufgenommen. Das Papier des Softwareunternehmens Splunk wird zugleich aus dem überwiegend mit Technologiewerten bestückten Auswahlindex herausgenommen. Vor drei Jahren bereits hatte Linde den Sprung in den S&P 100 geschafft.

Im Februar vor einem Jahr hatte das Börsenschwergewicht dem deutschen Leitindex Dax den Rücken gewandt, nachdem es sich im Jahr 2019 in einer Megafusion mit dem US-Wettbewerber Praxair zusammengeschlossen hatte. Dieser war selbst einmal vor langer Zeit ein Linde-Unternehmen, da 1907 von Carl von Linde als US-Tochtergesellschaft gegründet.

LPKF Laser: Großauftrag

Das Technologieunternehmen LPKF Laser & Electronics SE hat erneut einen bedeutenden Auftrag aus der Photovoltaikbranche erhalten und setzt damit die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem führenden internationalen Hersteller aus der Solarindustrie fort.

Im Rahmen dieses neuen Großauftrags liefert LPKF hochpräzise Lasersysteme zur Strukturierung von Solarmodulen für die Ausstattung neuer Produktionsanlagen. Der Vorstand erwartet, dass der Auftrag ein Gesamtvolumen von mehr als 15 Mio. EUR umfasst. Die Auslieferung der Solarsysteme ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. Es wurde vereinbart, dass über Einzelheiten zu diesem Auftrag Stillschweigen mit dem Kunden gewahrt wird.

XPeng: Neuer billiger E-Flitzer

Trotz des intensiven Wettbewerbs auf dem chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge strebt Xpeng nach noch mehr. Der aufstrebende Hersteller von Elektroautos plant die Einführung einer neuen Marke, die äußerst erschwingliche EVs anbietet. Während die meisten Elektrofahrzeuge in China derzeit zwischen 200.000 und 300.000 Yuan kosten, zielt die neue Marke darauf ab, Fahrzeuge im Preisbereich von 100.000 bis 150.000 Yuan anzubieten (ungefähr 12.750 bis 19.000 Euro). Xpeng plant, die Marke schrittweise aufzubauen und richtet ihr Hauptaugenmerk dabei besonders auf ein junges Publikum.

Apple: Klopft bei Google an

Es gibt bisher nur Spekulationen, aber die Hinweise aus dem Silicon Valley sind recht eindeutig: Apple und Google verhandeln angeblich über die Integration von Googles AI-System Gemini in das iPhone. Apple hat den Zugang zur KI verpasst und versucht nun, den Anschluss an den Hype zu finden. Eine Partnerschaft mit OpenAI ist ausgeschlossen, da Microsoft, ein direkter Konkurrent, als Hauptinvestor beteiligt ist. Im Gegensatz dazu hat Apple seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit mit Google im Bereich der Suchmaschinen. Die potenzielle Partnerschaft zielt darauf ab, dass Apple die Gemini-Engine in das iPhone integrieren kann, um AI-Funktionen relativ schnell anbieten zu können. Dieser Deal gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund der bevorstehenden WWDC im Juni an Bedeutung.

Reddit: Neue Aktien wohl begehrt

Vor dem Börsenstart am Montag in New York wird gemeldet, dass die Nachfrage nach Reddit-Aktien hoch ist, obwohl die endgültige Preisfestsetzung für das IPO erst am Mittwoch erfolgt. Die Emission wird voraussichtlich um das Vier- bis Fünffache überzeichnet sein, basierend auf einer Preisspanne von 31 bis 34 US-Dollar pro Aktie. Mit einer angestrebten Marktkapitalisierung von 6,5 Mrd. US-Dollar wird Reddit voraussichtlich problemlos dieses Ziel erreichen. Diese Bewertung liegt jedoch deutlich unter den Höchstständen während der Pandemie, als private Finanzierungsrunden Reddit bis zu 15 Mrd. US-Dollar bewerteten. Der CEO hat kürzlich sein Ziel aufgegeben, eine Marktkapitalisierung von 25 Mrd. US-Dollar zu erreichen, das zuvor intern anvisiert worden war.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

