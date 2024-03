Vancouver, British Columbia, 15. März 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp ... ) gibt bekannt, dass es beabsichtigt, die Laufzeit von insgesamt 2.928.589 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien (die "Warrants") zu verlängern, die im Rahmen der Privatplatzierung des Unternehmens, die am 6. April 2022 abgeschlossen wurde, ausgegeben wurden. Die Warrants können zu einem Preis von 2,80 $ ausgeübt werden und laufen derzeit am 6. April 2024 aus.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die "Börse") wird die Laufzeit der Warrants bis zum 6. April 2025 verlängert. Alle anderen Bedingungen der Warrants bleiben unverändert.

Über Tudor Gold

TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corporation.

IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER

TUDOR GOLD CORP.

"Ken Konkin"

Ken Konkin

Präsident und Hauptgeschäftsführer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder kontaktieren Sie uns:

Chris Curran

Leiter der Abteilung Unternehmensentwicklung und Kommunikation

Telefon: (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Börse noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtige Aussagen über zukunftsgerichtete Informationen