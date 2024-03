NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Scout24 von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 72,50 auf 74 Euro angehoben. "Die Amerikaner kommen", titelte Analyst Giles Thorne in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu den Webportal-Betreibern. Mit CoStar spiele in Europa künftig ein neuer Name mit guter Expertise und immensen Ressourcen im Feld der Immobilienplattformen mit. Dies mache indirekt die schwedische Hemnet-Aktie zur strategischen Anlagemöglichkeit. Bei den nahe an sein Kursziel herangelaufen Scout-Papieren sieht Thorne derweil zu wenig Potenzial. Es müsse sich erst klar abzeichnen, dass die Ziele vom Kapitalmarkttag übertroffen werden./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 14:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 67,15EUR auf Lang & Schwarz (19. März 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.