Appian verknüpft generative KI mit Unternehmensdaten und End-to-End-Prozessautomatisierung.

Neueste Version der Appian AI Process Platform vereint generative KI mit Prozessautomatisierung, unterstützt komplexes Case Management und ermöglich datenbasierte Entscheidungen

BERLIN, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) stellt ab sofort die neueste Version der Appian-Plattform zur Verfügung. Sie führt die neue Generative AI Prompt Builder AI Skill ein, mit der Anwender generative KI einfach in einer sicheren und privaten KI-Architektur nutzen und so ihre Geschäftsprozesse beschleunigen können. Zudem bietet die Version mit Appian Case Management Studio ein KI-gestütztes Case-Management-Designtool mit sofort einsatzbereiten Modulen für die zügige Bereitstellung von Apps für komplexe Fälle. Nicht zuletzt verbessert die Version die Data Fabric Analytics von Appian in der gesamten Appian Data Fabric und gibt Anwendern eine leistungsstarke KI-gestützte Business-Intelligence-Funktion an die Hand.