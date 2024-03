Von insgesamt 11.557 Analysteneinschätzungen fallen laut FactSet 53,8 Prozent auf Kaufempfehlungen, 40,5 Prozent auf Halteempfehlungen und 5,7 Prozent auf Verkaufsempfehlungen. Diese Zahlen zeigen eine leichte Verschiebung gegenüber dem 5-Jahres-Durchschnitt, bei dem Kaufempfehlungen gewöhnlich 54,4 Prozent und Verkaufsempfehlungen 6,1 Prozent ausmachen, während Halteempfehlungen typischerweise bei 39,5 Prozent liegen.

Analysten sind besonders optimistisch in Bezug auf die Sektoren Energie und Kommunikationsdienste im S&P 500, die jeweils einen Kaufempfehlungsanteil von 63 Prozent aufweisen. Im Gegensatz dazu zeigen sie sich zurückhaltender gegenüber den Sektoren Basiskonsumgüter und Werkstoffe, mit den niedrigsten Anteilen an Kaufempfehlungen von 45 Prozent beziehungsweise 46 Prozent. Interessanterweise haben gerade diese Sektoren mit 48 Prozent beziehungsweise 47 Prozent den höchsten Anteil an Halteempfehlungen. Der Industriesektor sticht mit dem höchsten Anteil an Verkaufsempfehlungen von 8 Prozent heraus.