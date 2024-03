NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 175 auf 195 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Eine nähere Analyse der Bewertungen im Triebwerksbereich habe gezeigt, dass MTU als besonders unterbewertete Aktie auffalle, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Danach tauche Rolls-Royce in der Rangliste der Aktien mit Potenzial auf, während Safran angemessen bewertet wirke. Ab April komme GE Aero alleinstehend als neuer Branchenwert hinzu./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 19:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 205,3EUR auf Tradegate (19. März 2024, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m