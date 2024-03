FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für K+S nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) aufgrund niedrigerer Preisannahmen. 2024 dürften die Volumina des Düngemittelherstellers zwar ansteigen, doch die Preisrisiken hätten Bestand. Dies und ein relativ niedriger Free Cashflow sprächen für weiterhin für eine neutrale Bewertung./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 07:53 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 13,11EUR auf Tradegate (19. März 2024, 12:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tristan Lamotte

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m