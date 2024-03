Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) - Investitionen in die digitale Transformation zahlen sich aus: 40Prozent der Umsätze von Publikumsmedien und 60 Prozent von Fachmedien kommen ausdigitalen und nicht klassischen Geschäftsfeldern | Paid-Content-Umsätze derZeitschriftenpresse wachsen auf 1,7 Mrd. Euro | SteigendeSocial-Media-Reichweiten durch weitere Investitionen | KI-Anwendungen inRedaktion und Verlag vielfach im Einsatz | Ausbeutung der Verlagsleistungendurch konkurrierende KI-Presse muss dringend unterbunden werden | Publizistischeund ökonomische Pressefreiheit im Plattforminternet haben höchste Priorität |Presseförderung in der Form reduzierter Mehrwertsteuer für Zeitschriften undZeitungen dringend erforderlichBerlin, 19. März 2024 - Die Zeitschriftenpresse hat im Geschäftsjahr 2023 einengroßen Schritt bei der Transformation ihres klassischen Geschäftsmodellsvollzogen und die Umsätze mit digitalen und nicht klassischen Geschäftendeutlich ausgebaut. Rund 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaften diePublikumsverlage mittlerweile in den digitalen und nicht klassischenGeschäftsfeldern. Bei den Fachverlagen liegt dieser Umsatzanteil sogar bei rund60 Prozent. Wie der Medienverband der freien Presse (MVFP) heute auf seinerJahrespressekonferenz in Berlin betonte, haben die Zeitschriftenverlage inDeutschland den finanziell und strukturell herausforderndenTransformationsprozess mit unternehmerischer Risikobereitschaft und hohenInvestitionen erfolgreich auf den Weg gebracht - und das in einem überausanspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld. Dies zeigt auch die aktuelleMVFP-Trendumfrage, die im ersten Quartal 2024 erhoben wurde. Die zunehmendeDominanz von Plattformunternehmen im Werbemarkt hat sich zusammen mit den weitergestiegenen Energie-, Papier-, Logistik- und Personalkosten sowie demeingetrübten Konsum- und Werbeklima bei diesem anspruchsvollen Change-Prozessals zusätzliche Belastung erwiesen."Unsere Gesellschaft ist konfrontiert mit einer explosiven Kombination auswirtschaftlicher und politischer Fragilität. In dieser Situation sehen wir einefundamentale Aufgabe der freien Presse darin, durch verlässliche und unabhängigeInformation einen Beitrag zur Stabilität unserer liberalen Demokratie und zumFortschritt unserer freien Marktwirtschaft zu leisten. Diesem Auftrag muss diefreie Presse jedoch unter völlig veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungengerecht werden und gleichzeitig Hunderte von Millionen in die digitaleTransformation der Medienwelt investieren. Dieser Transformationsprozessverlangt von jedem einzelnen Verlag, unabhängig von Größe oder Gattung, enorme