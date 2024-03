NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 10,60 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Prognosen für die spanische Großbank an die jüngsten Währungsentwicklungen und Inflationsprognosen an. Die BBVA-Aktie sei ihr "Top Pick" unter den iberischen Bankenwerten, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 16:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2024 / 16:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 10,50EUR auf Tradegate (19. März 2024, 21:02 Uhr) gehandelt.