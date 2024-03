Karten für Mainz, Schalke oder Business-Karten für Eintracht gewinnen? Infos hier: https://franziskaner-helfen.de/spendenaktionen/?cfd=ssbm1

DAX – Fremdelt noch immer mit der 18.000er-Marke

DAX update

Es wirkt so, als würden die Marktteilnehmer mit fortschreitender Dauer immer mehr Respekt vor der Marke von 18.000 Punkten bekommen. In den letzten Handelstagen wurde diese Marke zwar immer wieder angelaufen, ein Überwinden konnte aber noch nicht erfolgen. Vielmehr sind mehrere kleine Handelsspannen im Tagesverlauf hinterlassen worden, ohne dass nachhaltig Terrain verloren wurde. Ein Ausbruch konnte aber eben nicht generiert werden. Die Indikatoren haben deutlich erkennbare Divergenzen generiert. Diese stellen Warnsignale dar, die in der aktuellen Phase nicht ignoriert werden sollten. Auch wenn die statistisch positive Phase nun beginnt, ist derzeit Vorsicht angesagt.

S&P500 – Kann Trend weiterhin halten

Auch wenn zuletzt noch kein neues Top generiert werden konnte, ist der Aufwärtstrend beim S&P 500 weiterhin intakt. Die Indikatoren verlaufen schon seit einigen Wochen mit Divergenzen. Dagegen konnte sich der Index bislang nachhaltig zur Wehr setzen. Bei einem solch stabilen Trend ist dies allerdings keine Überraschung. Eine Fortsetzung des aktuellen Trends ist somit nicht verwunderlich. Die Saisonalität zeigt zudem ebenfalls eine positive Phase in den nächsten Wochen an.

Gold – Klassische Korrekturbewegung im Aufwärtstrend

Derzeit bildet sich ein kleiner Abwärtskeil bei Gold aus, welcher trendbestätigenden Charakter hat. Sobald der Ausbruch nach oben vollzogen wird, dürfte ein weiterer Aufwärtsschub erfolgen. Mit diesem sollte dann die Marke von 2.200 USD überwunden werden können. Die Indikatoren bauen derzeit ihre überkaufte Lage ab, was zu Verkaufssignalen führt. Daher ist ein Ausbruch aus dem kleinen Keil nach oben noch keine ausgemachte Sache.

Quelle Charts: ProRealTime.com Impressum

Herausgeber, Verantwortlich und Autor

Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland www.christophgeyer.de

Diese Ausarbeitung oder Teile von ihr dürfen ohne Erlaubnis von Christoph Geyer weder reproduziert, noch weitergegeben werden

Wichtige Hinweise

Diese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.

Kein Angebot; keine Beratung

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.

Darstellung von Wertentwicklungen

Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.