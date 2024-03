PARIS (dpa-AFX) - Der Luxusgüterkonzern Kering kämpft weiter mit der Schwäche bei seinem Sorgenkind Gucci. So warnte die französische Gruppe am Dienstagabend vor einem massiven Umsatzrückgang bei ihrer italienischen Luxusmarke im ersten Quartal und begründete dies mit einem deutlicher als erwarteten Rückgang in der Region Asien-Pazifik, insbesondere in China. Dies wird den Konzern zum Jahresauftakt auch insgesamt herunterziehen und die Erwartungen des Finanzmarktes verfehlen lassen.

Die Aktie brach am Mittwoch ein. Das Papier sackte in Paris am Morgen um mehr als 14 Prozent ab und zog den gesamten Sektor herunter. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 bildete mit mehr als zwei Prozent Minus das Schlusslicht in der europäischen Branchenwertung. Konkurrenten wie LVMH , Hermes , Richemont sowie Burberry büßten zum Teil deutlich ein. In Deutschland wurden die Aktien von Hugo Boss und Adidas in Mitleidenschaft gezogen.