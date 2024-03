Britisches Parlament debattiert striktes Anti-Tabak-Gesetz Großbritannien will Tabak langfristig und schrittweise verbieten. Dazu brachte die Regierung am Mittwoch ein striktes Anti-Rauchen-Gesetz ins Unterhaus in London ein. Der Entwurf sieht vor, dass niemand, der dieses Jahr 15 wird oder jünger ist, …