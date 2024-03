NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler Truck von 48 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mehrere Chancen für eine Neubewertung der Aktie des Nutzfahrzeugherstellers. Er verwies auf eine Verringerung der Fixkosten, insbesondere im Bereich IT sowie auf den Ausbau von Marktanteilen in Nordamerika. Außerdem geht er von sich verbessernden Ergebnissen im brasilianischen Lkw-Markt aus und sieht Chancen durch die fortgesetzte Arbeit, strukturell den Anteil am Ersatzteilmarkt im EU-Geschäft zu verbessern./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2024 / 22:52 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 46,63EUR auf Tradegate (21. März 2024, 12:08 Uhr) gehandelt.



