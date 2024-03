München (ots) - Mit 22 Stockwerken ragt das ehemalige Siemens-Hochhaus aus der

Münchner Skyline hervor. Nicht nur aufgrund seiner Höhe ist das Gebäude weit

über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Hier wurde deutsche Wirtschaftsgeschichte

geschrieben: Als Teil des mittlerweile aufgegebenen Siemens-Standortes in

München-Obersendling fungierte das in den 1960er Jahren erbaute Hochhaus einst

als Wiege der Mikrotechnologieentwicklung in Deutschland.



Aktuell revitalisiert die Empira AG als Eigentümerin das Objekt unter dem

Projektnamen "The Source" zu einem der nachhaltigsten Bürogebäude Deutschlands.

2027 weiht die Bayerische und ihre nachhaltige Investmenttochter Pangaea Life

den Büroturm unter dem Namen "Pangaea Life Campus" als neue Hauptverwaltung ein.









Der Münchner Traditionsversicherer verlässt seinen bisherigen Hauptsitz in

München-Neuperlach bis 2027 und bezieht als Mieter auf insgesamt 11.550

Quadratmetern fünf Stockwerke des bis dahin komplett revitalisierten Büroturms.



Die Mitarbeitenden der Bayerischen freuen sich in den neuen Büroräumen nicht nur

über einen faszinierenden Blick auf die Landeshauptstadt und bis zu den nahen

Alpen. Mit dem Umzug des Unternehmenssitzes dürfen sie eines der nachhaltigsten

Bürogebäude Deutschlands ihre neue berufliche Heimat nennen: Statt eines Neubaus

werden im alten Siemens-Hochhaus insgesamt 38.200 Quadratmeter Nutzfläche

revitalisiert. 33.000 Tonnen Beton werden vor dem Abbruch bewahrt und CO2 in

Höhe von 5.100 Tonnen eingespart. Dies entspricht dem Stromverbrauch von etwa

600 Häusern pro Jahr.



Die neue Hauptverwaltung der Bayerischen wird ein ultramodernes Energiekonzept

aufweisen. Dazu zählen unter anderem: PV-Module an der Fassade, Fernwärme aus

Deutschlands größter Geothermie-Anlage, eine Doppelfassade für minimalen

Energieverbrauch, thermisch aktivierte Decken und Ladestationen für E-Mobilität.



Auch in Sachen Biodiversität setzt das Gebäude Standards: 1.600 Quadratmeter

große Biodiversitätsdächer, 12.800 Quadratmeter Grünfläche und ein 160

Quadratmeter großes Wasserbecken bieten heimischen Tieren und Pflanzen neue

Lebensräume. Ein innovatives Smart Mobility Konzept fördert Carsharing, die

Fahrradnutzung und den Gebrauch des ÖPNV.



Vier Platin-Vorzertifizierungen - unter anderem die international anerkannte

LEED-Zertifizierung in der höchsten Stufe - bezeugen die führende Nachhaltigkeit

des Objekts.



"Büro der Zukunft" Meilenstein für Mitarbeiterattraktivität und Nachhaltigkeit



"Die Bayerische zählt seit Jahren zu den nachhaltigen Vorreitern und

Top-Arbeitgebern der Versicherungsbranche", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Seite 2 ► Seite 1 von 2

