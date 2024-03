STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

1. Discount-Call-Optionsschein auf Tesla (WKN KJ37Z2)

Der frühere Börsenstar Tesla musste seit seinem Rekordhoch im Herbst 2021 knapp 60 % Wertverlust verkraften. Damals kostete eine Aktie rund 400 US-Dollar, mittlerweile ist ein Anteilsschein für 175,66 US-Dollar zu haben. Laut Analysten sind vor allem die sinkende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sowie die Konkurrenz aus China die Gründe für Teslas Probleme. Der E-Autobauer will unter anderem mit umfangreichen Updates bei seinem beliebten Model 3 gegensteuern. Aus offenbar geleakten Unterlagen geht hervor, dass vor allem die Leistung der Elektromotoren signifikant gesteigert werden soll. Zudem möchten die US-Amerikaner durch ein Facelift das Erscheinungsbild und auch die Aerodynamik verbessern. Stuttgarter Anleger glauben an eine Kurserholung und steigen in einen Discount-Call-Optionsschein auf Tesla ein. 2. Faktor 3x Long-Zertifikat auf Rheinmetall (WKN SB0BZ6) Gestern sorgten Gewinnmitnahmen bei der Rheinmetall-Aktie für einen Rücksetzer um rund 1,5 %. Unter anderem Rheinmetall-CEO Armin Papperger verkaufte Aktien im Wert von 4,9 Millionen Euro. Heute erholt sich der Kurs wieder und steigt um 1,9 % auf 484,80 Euro. Das jüngste Rekordhoch von 489,30 Euro ist somit wieder in greifbarer Nähe. An der Euwax wird ein Faktor 3x Long-Zertifikat auf Rheinmetall rege gehandelt. 3. Knock-out-Call auf Dow Jones (WKN MD9CZ9)

Die Ergebnisse der gestrigen Fed-Sitzung wurden am Markt erleichtert aufgenommen. Die US-Währungshüter beließen erwartungsgemäß ihre Leitzinsen unverändert. Allerdings ließen sie durchblicken, im Jahresverlauf die Zinsen in drei Schritten um bis zu 0,75 % zu senken. Entscheidend hierfür sei die weitere Inflationsentwicklung, die sich in Richtung 2 % entwickeln muss, damit die Zinssenkungen wirken können. Der Dow Jones kletterte nach der Fed-Sitzung auf ein neues Allzeithoch von 39.529 Punkten. Knock-out-Anleger handeln eifrig einen Call auf den Dow Jones. Euwax Sentiment Index

Die Ergebnisse der gestrigen Fed-Sitzung lösten beim DAX den Knoten aus den letzten Handelstagen. Der deutsche Leitindex erreichte mit 18.177 Punkten zu Handelsbeginn einen neuen Topwert. Allerdings ging es in der Folge recht zügig wieder zurück, am Mittag stehen 18.060 Punkte und damit noch ein Kursplus von 0,25 % auf der Kurstafel. Die Stuttgarter Anleger erfreuen sich dennoch bester Stimmung, der Euwax Sentiment zeigt +57 Punkte an. Börse Stuttgart auf Youtube

Krypto Steuer Spezial: Staking, Landing, Liquidity Mining, Airdrops & Co. mit SteuernmitKopf Roland Elias (SteuernmitKopf) und "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) behandeln in diesem Video verschiedene steuerliche Aspekte im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Es werden Themen wie die Spekulationsfrist, Verlustverrechnung, Staking, Lending und Airdrops diskutiert. Erfahre, wie Verluste innerhalb eines Jahres gegen Gewinne verrechnet werden können und warum die Gutschriftszeitpunkte beim Staking relevant sind. Entdecke auch den Unterschied zwischen Finanzprodukten und echten Coins sowie das Konzept des Liquidity Mining. Die beiden geben außerdem Tipps gegeben, wie man sich proaktiv auf zukünftige Steuerregelungen und die Steuererklärung vorbereiten kann. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=TtTP9ET404M

