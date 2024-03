Das Handelsvolumen der DWAC-Aktie stieg gestern auf 5,04 Millionen Aktien, verglichen mit einem durchschnittlichen Tagesumsatz von rund 1,7 Millionen Aktien in den letzten 30 Tagen, so MarketWatch.

Die Aktie der Digital World Acquisition Corp (DWAC) verzeichnete am Mittwoch einen spektakulären Kursanstieg und beendete den Handelstag an der Nasdaq mit einem Plus von 17,8 Prozent. DWAC ist eine Akquisitions-Spezialgesellschaft (SPAC), die das von Ex-Präsident Donald Trump gegründete Social-Media-Unternehmen Trump Media & Technology Group (TMTG) an die Börse bringen will.

Der Grund für den Anstieg des Aktienkurses und des Handelsvolumens ist, dass DWAC eine Klage gegen ARC Global Investments, ihren größten Investor, eingereicht hat. Mit der Klage soll ARC gezwungen werden, für die geplante Fusion von DWAC mit TGMT zu stimmen. Die entscheidende Abstimmung über die Fusion ist für diesen Freitag angesetzt.

Laut Unterlagen, die beim Obersten Gerichtshof des Staates New York eingereicht wurden, ist die Weigerung von ARC abzustimmen ein taktischer Schachzug, um in letzter Minute unangemessene Zugeständnisse zu erzwingen. "Es hat nichts mit der Position von ARC zur Fusion selbst zu tun", heißt es. ARC habe offen erklärt, an die "Vorteile" der Fusion zu glauben.

Die Aktionärsabstimmung über die Fusion von DWAC mit TGMG ist für den 22. März angesetzt.

DWAC behauptet, dass die Weigerung von ARC, an der Abstimmung teilzunehmen, "Millionen von US-Dollar an unnötigen Ausgaben" verursacht habe. ARC habe am 2. September 2021 eine Vereinbarung getroffen, in der es versprochen habe, für jede Fusion zu stimmen, im Austausch für "eine Gegenleistung für dieses Versprechen" in Form von Aktien und Kontrollbefugnissen.

Sollte die Fusion scheitern, so DWAC, würde dies zur Auflösung der Zweckgesellschaft führen.

Seit Jahresbeginn hat die DWAC-Aktie um 151 Prozent zugelegt. Im Vergleich dazu verzeichnete der S&P 500 lediglich ein Plus von 10,77 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Digital World Acquisition Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,15 % und einem Kurs von 45,11USD auf Nasdaq (21. März 2024, 15:14 Uhr) gehandelt.