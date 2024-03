NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 5,25 Euro auf "Buy" belassen. Die von den Spaniern für das erste Quartal avisierte Eigenkapitalrendite (RoTE) liege über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Chris Hallam am Freitag./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2024 / 07:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,34 % und einem Kurs von 4,368EUR auf Tradegate (22. März 2024, 14:00 Uhr) gehandelt.