Scherzer & Co. AG enthüllt beeindruckendes Jahresergebnis 2023 Im Geschäftsjahr 2023 musste die in Köln ansässige Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. AG einen erheblichen Jahresfehlbetrag hinnehmen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.