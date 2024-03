Während Anleger mit einem Investment in den ATX in den vergangenen 12 Monaten einen Kursgewinn von 15 Prozent erwirtschaften konnten, mussten sich Anleger, die vor einem Jahr in die OMV-Aktie (ISIN: AT0000743059) investiert haben, mit einem Kursgewinn von 7 Prozent begnügen. Mit aktuell 42,70 Euro wird die Aktie derzeit etwas oberhalb der Mitte der seit einem Jahr beibehaltenen Handelsspanne von 37 bis 46 Euro gehandelt.

Anleger, die auf dem aktuellen Kursniveau eine Investition in die als stark unterbewertet eingestufte OMV-Aktie ins Auge fassen, könnten als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate in Erwägung ziehen.