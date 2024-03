Aktien Asien/Pazifik Deutliche Verluste in Tokio - Leichtes Minus in China An den asiatischen Aktienmärkten hat am Montag insbesondere die Börse in Tokio unter den recht schwachen Vorgaben aus den USA gelitten. Der japanische Leitindex Nikkei-225 fiel um 1,16 Prozent auf 40 414,12 Punkte. An der Wall Street hatten die …