FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Analyst Christophe Menard verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche darauf, dass das indische Verteidigungsministerium einen Vertrag mit Hindustan Aeronautics Limited (HAL) über den Erwerb von 34 Advanced Light Helicopters (ALH) unterzeichnet hat. Dies Das seien positive Nachrichten für Safran, da dessen Turbomecca-Triebwerk gemeinsam mit HAL hergestellt werde./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 06:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 208,8EUR auf Tradegate (25. März 2024, 15:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christophe Menard

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 190

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m