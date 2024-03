FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Buy" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Analyst Liam Fitzpatrick verwies in einer am Montag vorliegenden Studie zu Minenwerten darauf, dass das Angebot aus den Kupferminen stagniere und die Nachfrage zugleich mäßig sei. Was Aluminium betreffe, sei die Schmelze in der chinesischen Provinz Yunnan nach dem verheerenden Erdrutsch im Januar wieder in Betrieb genommen worden und die Lagerbestände erreichten inzwischen ihren Höhepunkt./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2024 / 17:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 58,87EUR auf Tradegate (25. März 2024, 15:53 Uhr) gehandelt.