Durch das patentierte Produkt können Besitzer von alten Feuerstellen den heißgeliebten Ofen behalten und ihn nachrüsten. "Wenn sie mit dem KaminFILTERKatnachrüsten, sind sie auf der sicheren und kostengünstigen Seite", sagt KaiWolbeck. Er vergleicht die Nachrüstung eines Ofens mit der Nachrüstung vonDiesel-PKWS mit einem Rußpartikelfilter. Der verwendete KaminFILTERKat komme ausder Automobilindustrie und habe sich bereits dort weltweit 300-millionenfachbewährt. "Unser Produkt reduziert mehr als 30 Prozent des Feinstaubes (C) unddank einer Beschichtung aus Edelmetallen auch bis zu 60 Prozent desKohlenmonoxids (CO) und weitere bei Nennwärmeleistung", erläutert Kai Wolbeck.Das jetzt vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zertifizierte,patentierte Produkt wird nur von der mittelständischen Ofenschmiede aus Gronauvertrieben. "Klimaschutz fängt zu Hause an", so der Hobby-Golfer undMarathonläufer Kai Wolbeck. Der Hidden Champion der Umwelttechnik aus demMünsterland wurde daher gleich mit seinem Produkt auch für mehrere Umweltpreisenominiert: die Organisation der Baumärkte (BHB) nominierte den KaminFILTERKatfür Innovation und Nachhaltigkeit in der Kategorie Best of Eco. Nominiert wurdedie Erfindung aus Gronau für den Deutschen Preis für Nachhaltigkeitsprojekte undfür den Deutschen Umweltpreis in Berlin im Herbst."Wir sind stolz auf unsere Nominierungen, zeigen sie uns, dass wir das Richtigefür die Umwelt tun", so Kai Wolbeck. Der einzigartige KaminFILTERKat mit passivkatalytischer Staubabscheidung für Feuerungsanlagen ist für alle Feuerstellenfür feste Brennstoffe zugelassen. Er umfasst alle Kaminöfen, Küchenherde,Pelletöfen und Heizeinsätze älterer Bauart. Der KaminFILTERKat kann 4300 Stundeneingesetzt werden und hat eine maximal Betriebsdauer von fünf Jahren. "Das machtihn wirtschaftlich", sagt Kai Wolbeck.Der KaminFILTERkat passt in jedes Ofenrohr bis zu einem Rohrdurchmesser von 180Millimeter kann mit Reduzier- und Erweiterungsstücken adaptiert werden und erkann sowohl waagerecht als auch senkrecht verbaut werden. Nach dem Motto "KleineTechnik mit großer Wirkung" hat die Firma jetzt Mathias "Matze" Mester alsMarkenbotschafter verpflichtet, der als ehemaliger Leichtathlet bei denParaolympischen Spielen in Peking Silber holte und bei der RTL-Serie "Let'sDance" im Fernsehen für Furore sorgte. "Heizt nachhaltig mit Holz , denn daswächst nach, aber heizt sauber", meinte Mathias Mester.Die Firma Kleining begeht in diesem Jahr ihr 60-jähriges Jubiläum. "Wir sindstolz als deutsches Unternehmen etwas zum Umweltschutz beitragen zu können",sagt Kai Wolbeck, der bereits ein großes Sommerfest auf dem Firmengelände plant.Vielleicht wird dann bereits einer der Umweltpreise gefeiert.