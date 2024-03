Noch immer stecken die meisten Industriemetalle in einer kollektiven Phase fest, obwohl die Aufwärtsdynamik seit November letzten Jahres spürbar abgenommen hat. So auch beim Palladium-Future, dieser hat zuletzt deutliche Bremsspuren gezeigt und konnte sogar das Niveau von rund 1.000 US-Dollar je Feinunze zurückerobern. Dabei nutzten Investoren das erste Quartal dieses Jahres für den Aufbau einer Trendumkehr in Form einer inversen SKS-Formation. Dieses Konstrukt wurde sogar aktiviert, das vollständige Aufwärtspotenzial wurde aber noch nicht umgesetzt und bietet daher weiter attraktive Long-Chancen.

Stabilisierung auf Nackenlinie