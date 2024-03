WIESBADEN (ots) - Osterhase und Ostereier aus Schokolade gehören für viele an

Ostern einfach dazu. Doch eine wichtige Zutat für Schokolade hat sich zuletzt so

stark verteuert wie seit gut 20 Jahren nicht mehr: Die Importpreise für

Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch sind im Januar 2024 um 73,4 % gegenüber dem

Vorjahresmonat gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt.

Größere Preissteigerungen beim Import von Kakaobohnen hatte es zuletzt im

Oktober 2002 mit damals +87,4 % zum Vorjahresmonat gegeben. Auch die Einfuhr von

Kakaomasse und Kakaobutter hat sich zuletzt stark verteuert - um 49,4 % im

Januar 2024 gegenüber dem Vorjahresmonat.



2023 weniger Kakaobohnen importiert als im Jahr zuvor





2023 weniger Kakaobohnen importiert als im Jahr zuvor





Ein Grund für die stark gestiegenen Importpreise für den Rohstoff Kakao istdessen Knappheit auf dem Weltmarkt infolge von Missernten, insbesondere inWestafrika. Bereits im Jahr 2023 wurden mit insgesamt knapp 435 100 Tonnen 8 %weniger Kakaobohnen nach Deutschland importiert als 2022 (473 400 Tonnen). Dermeiste nach Deutschland importierte Kakao wurde im Jahr 2023 aus der Côted'Ivoire (Elfenbeinküste) eingeführt.Die hohen Preissteigerungen beim Import von Kakao dürften sich auch auf dieErzeugerpreise für hierzulande hergestellte Schokolade auswirken. Im Februar2024 waren die Erzeugerpreise für Schokolade und andere kakaohaltigeLebensmittelzubereitungen mit +8,8 % gegenüber dem Vorjahresmonatüberdurchschnittlich hoch, auch wenn der Preisanstieg geringer ausfiel als nochvor einigen Monaten. Zum Vergleich: Insgesamt kosteten Nahrungsmittel beiErzeugern 0,6 % weniger als im Februar 2023. Auch die Erzeugerpreise für Zucker sind nach deutlichen Preissteigerungen im Laufe des Jahres 2023 im Februar 2024erstmals wieder niedriger als im Vorjahresmonat (-0,9 %).Methodische Hinweise:Die Importpreise für Kakao stammen aus dem Index der Einfuhrpreise und beziehensich auf die Positionen GP19-012714 Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch (roh odergeröstet) sowie GP19-10821 Kakaomasse (auch entfettet) undKakaobutter,-fett,-öl. Detaillierte Daten zu Einfuhrpreisen sind in den Tabellen61411 der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Die Daten zu Kakaoimporten stammen aus der Außenhandelsstatistik und beziehensich auf die Warennummer WA18010000 Kakaobohnen und Kakaobohnenbruch (roh,geröstet).Weitere Informationen:Außenhandelsergebnisse in der Gliederung nach Warennummern sind in der DatenbankGENESIS-Online im Bereich Außenhandel über die Tabelle 51000-0016 abrufbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.