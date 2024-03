E.ON (DE000ENAG999) kündigte zusätzliche Milliardeninvestitionen in die Energiewende an, nachdem die Ertragsziele im Jahr 2023 übertroffen wurden (das EBITDA stieg auf 9,4 Mrd. Euro, der Konzernüberschuss auf 3,1 Mrd. Euro). Von 2024 bis 2028 sollen europaweit 42 Mrd. Euro investiert werden (zuvor 33 Mrd. Euro). Der Großteil soll in Ausbau, Modernisierung und Digitalisierung von Energieinfrastruktur und -netzen fließen – hier wurde im vergangenen Jahr der größte Teil der Gewinne erzielt: mit 6,6 Mrd. Euro stattliche 1,2 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr. Wer es nahe des 5-Jahres-Hochs gemächlich angehen lassen will und nur ein begrenztes Potenzial nach unten wie nach oben erkennt, profitiert mit Zertifikaten bereits von einer Seitwärtsbewegung.

Discount-Strategie mit 10 Prozent Puffer (September)