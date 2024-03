Nach dem Jahre andauernden Abschwung deutscher Bankinstitute hat die Commerzbank-Aktie im Bereich von 2,80 Euro im Mai 2020 ihren vorläufigen Tiefpunkt definiert und konnte an dieser Stelle zur Oberseite abdrehen. In der Folge besteht seit diesem Zeitraum ein intakter Aufwärtstrend, an einem längerfristigen Abwärtstrend und der Kursmarke um 11,50 Euro kam das Papier die letzten Monate allerdings nicht vorbei. Erst in dieser Woche hat der Aufschwung an den Märkten auch dieses Papier mitgerissen und ein mustergültiges Kaufsignal auf Tagesbasis aktiviert. Zur Bestätigung sollte aber noch ein eindeutiger Wochenschlusskurs abgewartet werden.

EMA 200 im Blick