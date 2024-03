26. März 2024 - Vancouver (British Columbia, Kanada) / IRW-Press / - First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: FR) (FWB: FMV) (das „Unternehmen“ oder „First Majestic“) freut sich, den Abschluss der Inbetriebnahme und den Beginn des Goldbarrenverkaufs aus der zu 100 % unternehmenseigenen und betriebenen Münzprägeanstalt First Mint, LLC („First Mint“) bekannt zu geben. Die im US-Bundesstaat Nevada gelegene First Mint ist eine vertikal in das Portfolio von First Majestic integrierte Produktionsstätte für Feinsilberbarren in Anlagequalität.