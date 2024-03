Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 9,60 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Transformationsjahr 2023 im Rahmen der Erwartungen; weitere Investitionen in Digitalisierung und Kundenwachstum erwartet; nach weiterem Transformationsjahr 2024 soll Rückkehr in die Gewinnzone erfolgen; Kursziel: 9,60 EUR; Rating: KAUFEN



Die UmweltBank AG hat am 18.03.2024 die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Das abgelaufene Geschäftsjahr war erwartungsgemäß sowohl von einer rückläufigen Ertragsentwicklung als auch von einem Anstieg der Gesamtkosten geprägt. Auf der Ertragsseite entwickelte sich insbesondere das Zinsergebnis rückläufig auf 41,10 Mio. EUR (VJ: 58,79 Mio. EUR). Gleichzeitig reduzierte sich das Finanzergebnis deutlich auf 7,17 Mio. EUR (VJ: 24,83 Mio. EUR).

Ausschlaggebend für den Rückgang des Zinsergebnisses, den wir in unseren bisherigen Prognosen zwar in der Tendenz so erwartet, jedoch einen geringeren Rückgang unterstellt hatten, dürften erneut die gestiegenen Zinsaufwendungen gewesen sein. Dabei hat das allgemein gestiegene Zinsniveau zu stärkeren Konditionenanpassungen bei den Kundeneinlagen geführt. Diese reagieren aufgrund der geringeren Duration stärker auf Zinsanpassungen. Darüber hinaus ist der Anstieg der Zinsaufwendungen auf Konditionsänderungen bei den TLTRO-Mitteln, also den von der EZB zur Verfügung gestellten zinsgünstigen Refinanzierungsmitteln, zurückzuführen.

Der dargestellten rückläufigen Ertragsentwicklung stehen deutlich gestiegene Aufwendungen im Personal- und Verwaltungsbereich gegenüber. So stieg der Personalaufwand sichtbar um knapp 30 % auf 25,62 Mio. EUR (VJ: 19,88 Mio. EUR). Wesentliche Treiber dieser Entwicklung waren Neueinstellungen in aufsichtsrechtlich relevanten Bereichen sowie das allgemein gestiegene Lohnniveau. Zum Bilanzstichtag 31.12.2023 hatte die UmweltBank AG mit 354 Mitarbeiter (31.12.2022: 332) einen neuen Höchststand bei der Mitarbeiterzahl erreicht. Darüber hinaus führte der erfolgreich umgesetzte Wechsel des Kernbankensystems wie angekündigt zu einem Anstieg der Verwaltungsaufwendungen um rund 10 Mio. EUR auf 31,51 Mio. EUR (VJ: 21,57 Mio. EUR).



Das aus der dargestellten Entwicklung resultierende vorläufige Vorsteuerergebnis in Höhe von 1,12 Mio. EUR (VJ: 39,21 Mio. EUR) liegt im Rahmen der im August 2023 publizierten Unternehmens-Guidance, die ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. 1 Mio. EUR in Aussicht gestellt hatte. Darauf aufbauend hatten wir im Rahmen unserer zuletzt veröffentlichten Researchstudie ein EBT in Höhe von 0,97 Mio. EUR prognostiziert.

Anfang März 2024 hat das UmweltBank-Management den Kapitalmarkt über die strategische Neuausrichtung informiert. Gleichzeitig hat die Gesellschaft im Rahmen der erstmaligen Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2024 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von -15 Mio. EUR bis -20 Mio. EUR in Aussicht gestellt. Im Rahmen des am 18.03.2024 stattgefundenen Investoren- und Pressegespräches hat der neue Vorstandssprecher Dietmar von Blücher die Hintergründe dieser Guidance sowie die strategische Neuausrichtung präsentiert.



Bei unseren Ertrags- und Ergebnisschätzungen haben wir uns an der im März 2024 angepassten Guidance des Unternehmens orientiert. Für die kommenden Geschäftsjahre hat die UmweltBank AG im Rahmen der Investorenpräsentation eine grafische Guidance für das Vorsteuerergebnis vorgestellt, an der wir uns ebenfalls orientieren. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ein leicht steigendes Zinsergebnis, das als Basis leichte

Konditionsverbesserungen bei einem nahezu unveränderten Volumen an ausstehenden Umweltkrediten enthält. In den beiden folgenden Geschäftsjahren 2025 und 2026 sollte das Zinsergebnis wieder an Dynamik gewinnen. Basis hierfür sind Konditionsverbesserungen auf der Kreditseite und die Annahme einer Stabilisierung der Zinskosten auf der Ebene der Kundeneinlagen. Zudem gehen wir von einem starken Anstieg der Kundeneinlagen aus, die im Rahmen des Treasury gewinnbringend angelegt werden können. Das Finanzergebnis, in dem in geringem Umfang gewinnbringende Beteiligungsverkäufe enthalten sind, sollte nach unserer Einschätzung leicht ansteigen. Auch das Provisions- und Handelsergebnis sollte von den gestiegenen Kundeneinlagen profitieren und ebenfalls leicht zulegen.



Demgegenüber dürften die Investitionen in die digitalen Prozesse sowie in den Ausbau der Kundeneinlagen zu deutlichen Kostensteigerungen führen, die nach unserer Einschätzung ein negatives EBT in Höhe von -15,90 Mio. EUR zur Folge haben werden. Für die beiden folgenden Schätzperioden gehen wir von einer Rückkehr in die Gewinnzone aus. Hierzu sollten sowohl der von uns erwartete Anstieg der Gesamterlöse als auch - nach Abschluss der digitalen Transformation - der erwartete Rückgang der Gesamtkosten beitragen.

Für die Bewertung der UmweltBank AG haben wir ein

Residual-Einkommens-Modell herangezogen, wobei mittels der Differenz aus Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkosten die Überschussrendite der Schätzperioden bestimmt wird. Die Summe der abgezinsten Residualerträge ergibt einen Wert von 342,47 Mio. EUR (bisher: 488,93 Mio. EUR). Bei einer Anzahl ausstehender Aktien von 35,66 Mio. ergibt sich ein fairer Unternehmenswert je Aktie von 9,60 EUR (bisher: 13,80 EUR).

Die starke Reduktion des fairen Wertes ist in erster Linie auf die niedrigeren Prognosen der Geschäftsjahre 2024 und 2025 zurückzuführen, die zudem eine niedrigere Basis für unsere erstmaligen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 bilden. Darüber hinaus hat die aus der Steigerung des risikolosen Zinssatzes resultierende Anhebung des WACC auf 5,35 % (bisher: 4,97 %) ebenfalls einen kurszielmindernden Effekt. Nach dem starken Kursrückgang der UmweltBank-Aktie ist das Kurspotenzial trotz der Reduzierung des Kursziels unverändert hoch und wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29255.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 26.03.2024 (13:25 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 26.03.2024 (14:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 7,58EUR auf Tradegate (26. März 2024, 12:29 Uhr) gehandelt.