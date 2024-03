NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat UPS auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die vor einer Investorenveranstaltung veröffentlichten Ziele des Logistikkonzerns für 2026 erschienen solide und lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst Jordan Alliger am Dienstag in einer ersten Reaktion. Von der Veranstaltung erwartet er Aussagen dazu, wie UPS diese Ziele erreichen will./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 07:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 144,2EUR auf Tradegate (26. März 2024, 14:36 Uhr) gehandelt.