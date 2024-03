WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat den Handel am Dienstag mit leichten Gewinnen beendet. Unter den Einzelwerten steigerten sich allerdings die Aktien von Addiko erneut stark, und zwar um über acht Prozent. Gesucht waren darüber hinaus Strabag SE mit plus 6,7 Prozent und AT&S mit plus 5,5 Prozent.

Der ATX schloss um 0,08 Prozent höher bei 3.499,12 Einheiten. Für den marktbreiten ATX Prime ging es um 0,16 Prozent auf 1.758,76 Zähler hinauf.