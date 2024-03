Genève, Suisse (ots) - Media OutReach Newswire (https://www.media-outreach.com)

- Des représentants de SIBUR, le plus grand producteur russe de polymères et de

caoutchoucs, ont participé à la table ronde Ecumene à Genève où ils ont discuté

des initiatives avancées de l'entreprise dans l'économie circulaire et de

l'atténuation de son impact sur le climat.



La discussion a eu lieu en amont d'une prochaine discussion des Nations unies

sur un accord mondial juridiquement contraignant pour lutter contre la pollution

plastique, y compris dans l'environnement marin, prévue en avril 2024 à Ottawa,

au Canada.





Maxim Remchukov, directeur du développement durable de SIBUR, a déclaré que lerecyclage des déchets de polymères constituait un élément important de lastratégie de développement durable de l'entreprise. Sous sa marque Vivilen,SIBUR produit une gamme de polymères contenant du plastique recyclé pourdiverses applications : alimentaire (rPET), non alimentaire (rPO) et décorationintérieure (rPS). Cette initiative permet d'éviter la mise en décharge d'environ1,7 milliard de bouteilles en plastique par an. SIBUR recycle également lesemballages en polystyrène et les bidons en polyéthylène basse densité.SIBUR met en oeuvre un certain nombre de projets de collecte et de recyclage duplastique en collaboration avec divers partenaires dans ses régions d'activité.L'entreprise soutient la collecte des déchets plastiques lors des marathons etdes matchs de football et de basket-ball, et produit même des ballons debasket-ball écologiques à partir de plastique recyclé.Le gouvernement russe se préoccupe également de l'environnement et a imposél'année dernière aux fabricants d'emballages en plastique de recycler leursemballages ou de payer une taxe environnementale spéciale. Des discussions sontégalement en cours concernant l'interdiction de certains types d'emballages enplastique.M. Remchukov a fait remarquer que les possibilités de recyclage des déchetsplastiques mécaniques étaient limitées, en fonction de la qualité du matériau etde sa propreté, alors que le recyclage chimique (thermolyse) présente un énormepotentiel. Ce processus convertit des déchets d'emballage complexes etdifficiles à recycler en matières premières hydrocarbonées, qui sont ensuiteutilisées pour produire des polymères primaires. SIBUR envisage de lancer uneusine pilote de thermolyse.L'entreprise est également un chef de file en ce qui concerne l'agendaclimatique. Selon le Russian Carbon Unit Registry, SIBUR possède l'un des plusgrands portefeuilles de projets climatiques parmi les entreprises russes. Lesprojets climatiques de SIBUR devraient permettre de réduire les émissions de CO2de plus de 6 millions de tonnes d'ici à la fin de 2032. L'entreprise prévoit devendre les unités de carbone obtenues grâce à leur mise en oeuvre sur lesmarchés russes et internationaux.Le recyclage des déchets polymères réduit également les émissions de gaz à effetde serre en diminuant le volume de déchets mis en décharge et la quantité dematières premières primaires utilisées pour la production, qui sont remplacéesen partie par des matériaux recyclés.Pour les éditeurs :SIBUR est le plus grand producteur russe de polymères et de caoutchoucs. Lemodèle commercial unique de l'entreprise, intégré verticalement, lui permet defournir des produits hautement compétitifs utilisés dans les secteurs des biensde consommation et de l'automobile, ainsi que dans les secteurs de laconstruction, de l'énergie, de la chimie et d'autres industries dans plus de 100copays.SIBUR contribue à réduire les émissions de CO2 résultant de la combustion dessous-produits de l'extraction du pétrole et du gaz en les transformant enproduits pétrochimiques de valeur.Pour en savoir plus : https://www.sibur.ru/en/Contact:mailto:press@sibur.rumailto:sibur@em-comms.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/174009/5744404OTS: SIBUR