HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CTS Eventim nach Jahreszahlen von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftsdynamik des Ticketvermarkters und Eventveranstalters dürfte im ersten Quartal und darüber hinaus gut sein, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Jahresausblick 2024 lasse Spielraum für positive Überraschungen./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben