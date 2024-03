NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach detaillierten Zahlen für 2023 auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, das im Einklang mit den im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen stehe, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies vor allem auf die gute Entwicklung des operativen Ergebnisses. Haupttreiber sei die starke Nachfrage aus der Halbleiterausrüstungs-Industrie gewesen./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 03:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 03:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 28,72EUR auf Tradegate (27. März 2024, 10:46 Uhr) gehandelt.