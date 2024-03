Vancouver (British Columbia) – 27. März 2024 / IRW-Press / - Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) („Neptune“ oder das „Unternehmen“), eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada, freut sich, mit dem Erwerb von 26.964 Solana-(SOL)-Token, einem führenden Proof of Stake- (PoS)-Blockchain-Protokoll, einen Wachstumsmeilenstein für sein Proof of Stake-Geschäft bekannt zu geben.