LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips vor den am 29. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass die Auftragseingänge des Medizintechnikkonzerns im ersten Quartal zurückgegangen sind. Gründe dafür sei die Geschäftsentwicklung in China, aber auch die herausfordernden Vergleichswerte aus dem Vorjahr und der Gegenwind durch die Antikorruptionskampagne. Er rechnet eher mit einer an das Jahresende verschobenen Geschäftsentwicklung./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 18:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 04:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 18,61EUR auf Tradegate (27. März 2024, 12:41 Uhr) gehandelt.



