First Lithium Minerals erweitert die Bergbau-Claims des Lidstone-Projekts massiv

First Lithium Minerals Corp. (CSE: FLM; OTC: FLMCF; FSE: X28) hat sein Explorationsprojekt Lidstone in der Thunder Bay Mining Division im Nordwesten Ontarios um weitere 547 Bergbau-Claims erweitert. Die neuen Bergbau-Claims wurden direkt abgesteckt. Sie steigern die Gesamtfläche der Claims um 11.105 Hektar auf insgesamt 12.830 Hektar. Neuesten Berichten des Ontario Geological Surveys zufolge könnte das Gebiet neben Lithium- auch Explorationsziele für Kupfervorkommen aufweisen.

Das Lidstone-Projektgebiet liegt in der Thunder Bay Mining Division im Nordwesten Ontarios, etwa 120 km nordöstlich der Stadt Armstrong, Ontario, und verfügt über eine gute Infrastruktur für Explorationsaktivitäten mit vielen Forststraßen, die einen einfachen Zugang ermöglichen. Die neu erworbenen Bergbau-Claims liegen in den Gebieten Witchwood und Morden Lake und grenzen an die bestehenden Bergbau-Claims von Lidstone (Abbildung 2).

Im Januar 2024 hatte der Ontario Geological Survey (OGS) seinen Bericht 2023-2024 Recommendations for Exploration (Empfehlungen für die Exploration) veröffentlicht, in dem das Lithium-Cesium-Tantal (LCT)-Pegmatit-Potenzial in den Gebieten Witchwood und Morden Lake, Eastern English River Subprovince, hervorgehoben wird, die sich in unmittelbarer Nähe des unternehmenseigenen Projekts Lidstone befinden. Die Explorationsempfehlungen in diesem Bericht basieren auf Feldarbeiten und Probenahmen, die von OGS während der Feldsaison 2023 durchgeführt wurden, sowie auf historischen Explorationsarbeiten und geologischen Untersuchungen in diesem Gebiet.



Abbildung 1: Lidstone Mining Claims Group, Thunder Bay Mining Division, Nordwest-Ontario. Bereich der Empfehlung (OGS). Quelle: Unternehmensberichte, Ontario Geological Survey

Rob Saltsman, CEO und Direktor von First Lithium Minerals, kommentierte: „Während wir das Lidstone-Projektgebiet schon seit langem als attraktives Explorationsziel für Lithium und möglicherweise Kupfer erkannt haben, hat der jüngste Bericht des Ontario Geological Survey über Empfehlungen für die Exploration im Lidstone-Projektgebiet unsere Überzeugung gefestigt und unser Projekt noch spannender gemacht. Mit der Absteckung neuer Claims stärken wir die Präsenz von First Lithium Minerals im Nordwesten Ontarios weiter und sind nun mit einem umfangreichen Landpaket strategisch positioniert, um das bedeutende Potenzial dieser Region zu erkunden.“

Das Unternehmen plant, in der Feldsaison 2024 Erkundungsexplorationen, geologische Kartierungen sowie geophysikalische und geochemische Untersuchungen auf dem Lidstone-Projekt durchzuführen.

