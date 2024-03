Duisburg (ots) - Il Gruppo Xella, leader in Europa nella fornitura di soluzioni

costruttive sostenibili, efficienti ed accessibili, ha compiuto progressi

significativi riguardo le proprie iniziative di sostenibilità ed è sulla buona

strada per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030.



Fra i vari traguardi raggiunti nel 2023, uno dei più importanti è stato

l'approvazione da parte della Science Based Targets Initiative (SBTi) degli

obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica delle tipologie

Scope 1, 2 e 3.





L'azienda, infatti, entro il 2030 punta a ridurre del 42% le proprie emissionidi CO2 Scope 1 e 2, mentre per le emissioni Scope 3, che rappresentano l'85%delle emissioni globali di CO2e e che provengono dai beni e servizi acquistati,è prevista una riduzione del 25%.Il primo obiettivo sarà raggiunto attraverso una produzione sempre piùefficiente dal punto di vista energetico e un crescente utilizzo di energierinnovabili negli stabilimenti di Xella; il secondo obiettivo sarà inveceraggiunto tramite l'approfondimento delle partnership con i principali fornitoridi Xella, l'ottimizzazione delle ricette per la produzione dei prodotti e losviluppo della circolarità dei materiali.Inoltre, il Gruppo Xella si impegna a raggiungere l'obiettivo di ridurre a zerogli scarti di produzione di CAA e CSU in discarica entro il 2030. Per sviluppareulteriormente la riciclabilità dei suoi prodotti, l'azienda sta ottimizzando lasupply chain per utilizzare materie prime riciclate e sta sviluppando nuoviprodotti basati sul riutilizzo dei propri scarti di produzione con il supportodel centro di ricerca e sviluppo Xella T&F (Technologie undForschungsgesellschaft).Investimenti per la sicurezza e per la complianceIl gruppo Xella ha migliorato i propri obiettivi sociali, soprattutto quelli cheriguardano la sicurezza dei propri dipendenti, con il risultato della riduzionedel numero di incidenti sul lavoro del 36%. Inoltre, Radmila Petrovic è entrataa far parte del Comitato Esecutivo in qualità di Chief Legal and ComplianceOfficer, per ancorare ulteriormente la governance e la conformità ai verticidella società.Christophe Clemente, Amministratore Delegato del Gruppo Xella, afferma:"Il settore edile è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilitàin Europa. In Xella abbiamo compiuto progressi significativi nel promuoverel'efficienza energetica e l'utilizzo consapevole delle risorse e stiamolavorando instancabilmente per migliorare i principi di circolarità durantel'intero ciclo di vita dei nostri prodotti".Cécile Fages, Chief Sustainability and Communications Officer di Xella Group,afferma:"In Xella sappiamo di avere grandi responsabilità sociali ed ambientali. Sonoquindi particolarmente orgogliosa che il percorso di decarbonizzazione di Xellaper il 2030 sia stato approvato dalla Science Based Targets Initiative. Questoaiuterà Xella a raggiungere i propri obiettivi commerciali, fornendo materialida costruzione a basse emissioni di CO2".Gli sforzi di Xella in materia di sostenibilità sono stati riconosciuti anche daesperti ESG esterni all'azienda: nel luglio 2023, infatti, la società è statapremiata come leader nel suo settore da Sustainalytics, un'agenzia di rating ESGindipendente. Con un punteggio di 17,5 e un basso profilo di rischio, Xella si èclassificata seconda tra 142 aziende di materiali da costruzione in tutto ilmondo.L'adattamento del Gruppo alle condizioni macroeconomicheIl 2023 è stato un anno impegnativo per il nuovo mercato dell'ediliziaresidenziale in Europa, che nel complesso ha registrato un calo senzaprecedenti. Il Gruppo ha generato un fatturato totale di oltre 1 miliardo dieuro (rispetto a 1,4 miliardi di euro dell'anno precedente). L'EBITDAnormalizzato ammonta a circa 205 milioni di euro (rispetto ai 291 milioni dieuro del 2022).Nell'ultimo anno, il Gruppo ha lanciato numerose iniziative per migliorare lapropria rete produttiva, ridurre i costi fissi e adattarsi con successo alladifficile situazione macroeconomica, mantenendo comunque fede alla sua ambiziosatabella di marcia per raggiungere i propri obiettivi riguardo la sostenibilità.Con queste iniziative e l'aspettativa di ripresa del mercato, il Gruppo èfiducioso di crescere oltre i livelli pre-crisi nel medio termine.Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo Xella:https://www.xella.com/en_US/sustainability-report-2023Contatto:Xella International GmbHCécile FagesChief Sustainability and Communications OfficerDüsseldorfer Landstraße 39547259 Duisburg, GermanyMobile: +49 (0)160 99055743E-Mail: mailto:cecile.fages@xella.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/162398/5745079OTS: Xella International GmbH