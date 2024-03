Frankfurt (ots) - Der Elektroautomobilhersteller XPENG Motors mit Hauptsitz in

Guangzhou, China, gibt seinen offiziellen Marktstart in Deutschland bekannt. Ab

Mai können Kunden die Sportlimousine P7 und das SUV G9 bei

XPENG-Vertragshändlern Probe fahren und bestellen. Zum Verkaufsstart in

Deutschland gibt es das Flaggschiff G9 in einer speziellen Launch Edition.



Die Marke XPENG startet nach Norwegen, Schweden, Dänemark und den Niederlanden

jetzt auch in Deutschland. Die technikaffine Elektroautomarke kombiniert hohe

Ansprüche an Haptik und Optik. Mit seinen Modellen hat XPENG bereits erste

Meilensteine gesetzt. Im NAF Test 2023 des Norwegischen Automobilverbandes

konnten sowohl der G9 als auch der P7, beide in der Allrad Version

"Performance", überzeugen. Sowohl bei der Reichweite als auch bei der

Ladegeschwindigkeit wurden die WLTP-Werte bzw. Werksangaben übertroffen. Damit

belegten sie im Gesamtranking die Plätze 1 und 2.









Zum Start führt XPENG zwei Modelle ein: die sportliche Limousine P7 und das SUV

G9. Für maximales Fahrerlebnis und Wohlfühlatmosphäre verfügen Modelle bei XPENG

über Vollausstattung wie zum Beispiel Full-LED Scheinwerfer, Parkassistent mit

360° Kamera, den aktuellsten XPILOT Fahrerassistenzsystemen, Sitzheizung auf

allen Sitzplätzen, Panorama Glasdach, Privacy Verglasung, Navigationssystem,

XPENG Surround Sound System, elektrische Vordersitze mit Memoryfunktion,

sensorgesteuerter Heckklappe, Keyless-System, induktive Smartphone Ladestation,

App-Steuerung, 2-Zonen-Klimaautomatik, 14,96" Farbbildschirm(e) und

4-Zonen-Sprachsteuerung.



Sowohl der P7 als auch der G9 haben beim EURO NCAP Crashtest die 5-Sterne

Sicherheitsbewertung erhalten. Die XPENG Modelle erfüllen alle EU-Vorschriften

für die Cybersicherheit.



XPENG P7



Für die 4,90 Meter lange, 1,90 m breite und 1,45 m flache Sportlimousine P7, die

über eine Batteriekapazität von 86,2 kWh verfügt, stehen drei unterschiedliche

Versionen zur Auswahl.



Der P7 "Long Range" mit Heckantrieb überzeugt mit 203 kW (276 PS) Leistung und

einer WLTP-Reichweite von 576 km. Die Versionen "Performance" und "Performance

Wing Edition" kommen jeweils mit Allradantrieb und einer Leistung von 348 kW

(473 PS), die den Sprint von 0-100 km/h in 4,1 Sekunden absolvieren. Die

WLTP-Reichweite beträgt 505 km.



Für das Laden von 20-80 Prozent benötigt die P7 Limousine 25 Minuten bei einer

Ladegeschwindigkeit von maximal 175 kW. Die unverbindliche Preisempfehlung für

den P7 beginnt bei 49.600 EUR* für die Version RWD Long Range, 58.600 EUR* für Seite 2 ► Seite 1 von 3

