Baar (ots) - Die Nahrungsmittelproduktion steht immer in Wechselwirkung mit derUmwelt - so auch die Fischzucht in Aquakulturen. Die FYSHR AG, ein SchweizerUnternehmen, leistet in diesem Kontext einen wichtigen Beitrag: Mit ihrenIndoor-Aquakulturen zur Zanderzucht revolutioniert sie die Fischwirtschaft. Derfolgende Artikel beleuchtet die CO2-Äquivalenz des Zanders im Kontext derNachhaltigkeit.Die Fischerei steht vor großen Herausforderungen: Die weltweite Überfischungbedroht nicht nur die Bestände zahlreicher Fischarten, sondern stellt auch eineernsthafte Bedrohung für die Biodiversität und die Lebensgrundlage von Millionenvon Menschen dar, die vom Fischfang abhängig sind. Auch die Fischzucht inschwimmenden Netzgehegen, wie sie zum Beispiel in Chile und Norwegen praktiziertwird, ist Gegenstand ernsthafter ökologischer Bedenken. Die damit verbundenenUmweltprobleme reichen von der Verschmutzung durch Futterreste undFischexkremente über den Einsatz von Chemikalien und Antibiotika bis hin zurAusbreitung von Parasiten und Krankheiten, die nicht nur die Gesundheit derZuchtfische, sondern auch die umliegenden Meeresökosysteme beeinträchtigenkönnen - mit verheerenden Folgen für die Umwelt und die Menschheit. All dieseProbleme können durch nachhaltige Aquakultur vermieden werden - das bestätigtauch Dr. Paul-Daniel Sindilariu, führender Experte in der Zanderzucht mitmodernen Kreislaufsystemen. So gibt es zum Beispiel Modelle, bei denen dieFischzucht an die Gemüsezucht gekoppelt ist, um die Umweltauswirkungen zuminimieren.Zudem setzt nachhaltige Aquakultur auf Speisefischarten, die größtenteilspflanzlich ernährt werden können - und somit nicht zur weiteren Überfischung derMeere beitragen. Besonders vielversprechend sind dabei Indoor-Aquakulturen. DieFYSHR AG ist hier ein wegweisendes Beispiel: Mit ihren innovativenKreislaufsystemen zur Zanderzucht revolutioniert sie die Fischwirtschaft undsetzt damit neue Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft in derLebensmittelproduktion. Die Indoor-Aquakulturen des Schweizer Unternehmensbieten eine Möglichkeit, die weltweiten Fischbestände zu schützen - und tragenzugleich zur Lösung der Ernährungsfrage bei. Eine erste Kreislaufanlage befindetsich bereits im Bau. Sie entsteht in Mecklenburg-Vorpommern. Nach derFertigstellung plant die FYSHR AG, dort bis zu 700 Tonnen Zander pro Jahr zuzüchten. Es ist absehbar, dass sich Indoor-Aquakulturen durchsetzen werden. Siesind daher zweifellos eine Investition in die Zukunft.