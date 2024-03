Vancouver, British Columbia, Kanada – 27. März 2024 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d)“), ein aufstrebender Marktführer und Innovator im Bereich pflanzlicher Lebensmittel, freut sich, bekannt zu geben, dass seine Milchalternative Moodrink (das „Produkt“) auf der Planted Expo Toronto 2024 (die „Expo“), der größten Veranstaltung für pflanzliche Produkte in Nordamerika[i], bei der Auszeichnung Best in Show (die „Auszeichnung“) den zweiten Platz erhalten hat. Die Auszeichnung ist ein Beleg für die Beliebtheit von Moodrink bei den Tausenden von Besuchern, die das Produkt gegenüber einem Produktangebot von mehr als 150 Ausstellern bevorzugten. Dabei sollte erwähnt werden, dass sich Moodrink den zweiten Platz nach einem Produkt sicherte, das aus einer anderen Kategorie als Milchalternativen stammt.