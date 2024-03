NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Die am 18. April anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Laborausrüsters und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech dürften erwartungsgemäß ausfallen und eine anhaltende Auftragserholung im Bereich Bioprocessing belegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte das Vertrauen der Anleger in die Erreichbarkeit der Jahresziele stärken./gl/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 21:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 364,4EUR auf Lang & Schwarz (28. März 2024, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 330

Kursziel alt: 330

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m