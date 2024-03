Scout24 hebt Dividende um ein Fünftel an - Experten hatten etwas mehr erwartet Scout24 will nach einem starken Jahr 2023 die Dividende kräftig erhöhen. Die Gewinnausschüttung an die Aktionäre soll um ein Fünftel auf 1,20 Euro je Aktie steigen, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage des …