Berlin (ots) - Deutschlands Industrie verbraucht mit fast 80 Millionen Tonnen im

Jahr 2022 zu viele metallische Rohstoffe. Um das Klima zu schützen und um

Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen - die immer wieder in

metallischen Rohstofflieferketten vorkommen - zu minimieren, muss dieser

Verbrauch gesenkt werden.



Im Koalitionsvertrag hatte die Bundesregierung angekündigt, den Verbrauch

metallischer Rohstoffe zu reduzieren - dieses Versprechen aber nicht umgesetzt.

Eine neue Studie der Berliner NGO PowerShift zeigt nun, wie die

Rohstoffreduktion gelingen kann und in welchen Sektoren massive Einsparungen

umgesetzt werden müssen.





"Die Ampel-Koalition ist die erste Bundesregierung, die sich zur Reduktion desPrimärrohstoffverbrauchs bekannt hat. Dies ist im Hinblick aufMenschenrechtsverletzungen und Umweltkatastrophen in Bergbau-Lieferkettenbedeutsam", betont Michael Reckordt, Rohstoffexperte bei PowerShift. "Inzwischenist der Handlungsdruck enorm. Deutschland muss endlich weniger metallischeRohstoffe verbrauchen - für das Klima, die Umwelt, die Menschenrechte und, umsich unabhängig zu machen von Ländern wie China und Russland. Als PowerShiftfordern wir eine Rohstoffwende, die die Reduktion des Primärverbrauchsentschlossen umsetzt.""Das ifeu Institut hat für PowerShift berechnet, wie hoch die Einsparungen vonmetallischen Rohstoffen in verschiedenen Sektoren sind. Allein im Verkehrssektorkönnten bis 2050 fast 37 Mio. Tonnen Eisen, Aluminium , Kupfer und Nickeleingespart werden. In der Baubranche liegen die Einsparpotentiale im selbenZeitraum sogar bei bis zu 52 Mio. Tonnen", ergänzt Maja Wilke, die beiPowerShift für die Studie verantwortlich ist. "Wichtig ist jetzt ein rasches undkoordiniertes Handeln von Seiten der Bundesregierung, z.B. im Rahmen derNationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie - aber auch das Verkehrs- undBauministerium sind aufgefordert, in ihren Sektoren die notwendigen Weichen zustellen."Weitere Informationen:- Zur Broschüre: "Metallverbrauch senken: Praktische Vorschläge zur Gestaltungder Rohstoffwende":https://power-shift.de/vorschlaege-zur-gestaltung-der-rohstoffwende/Pressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:Adrian Bornmann, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei PowerShift,adrian.bornmann@power-shift.de, 017672773137Maja Wilke, Referentin für Rohstoffpolitik bei PowerShift,maja.wilke@power-shift.de, +49 (0)30 419 341 82Michael Reckordt, Referent für Rohstoffpolitik bei PowerShift,michael.reckordt@power-shift.de, +49 (0)163 6336372Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174069/5745549OTS: PowerShift e.V.