NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 61 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem insgesamt stabilen Jahresstart des Logistikdienstleisters, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Quartal dürfte indes mit besseren Margen, aber einer schwächeren Auftragsentwicklung verhalten ausfallen. Das neue Kursziel begründete Ferhani mit leicht gesenkten Schätzungen aufgrund höherer Unternehmenskosten./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 13:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 20:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 49,00EUR auf Tradegate (28. März 2024, 12:04 Uhr) gehandelt.



