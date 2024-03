Im Anschluss an die vorzeitige Fälligstellung, wie es in seiner Pressemitteilung vom 28. September 2023 definiert und weiter beschrieben wurde, wurden 9.684.993 Warrants zum Barübungspreis von 0,38 C$ für einen Bruttoerlös von 3.680.297 C$ ausgeübt, während die restlichen 2.997.347 Warrants nicht ausgeübt wurden. Das Unternehmen machte von seinem Recht Gebrauch, das Verfallsdatum der Warrants zu beschleunigen, falls die Stammaktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der TSXV 0,475 C$ überstiegen. Die Inhaber der Warrants wurden darüber informiert, dass die vorzeitige Fälligstellung durchgeführt wurde, was zur Beschleunigung des Verfallsdatums auf dreißig Tage nach dem Fälligkeits-Event führte.

Darüber hinaus erzielte das Unternehmen zusätzlich zu den Optionsscheinen, die dem Verfall unterliegen, Bruttoeinnahmen in Höhe von 276.591 C$ aus der Ausübung von Optionsscheinen, die nicht dem Verfall unterliegen, von zwei verschiedenen Gruppen:

- 556.818 Optionsscheinen aus einer im September 2023 abgeschlossenen Privatplatzierung mit einem Ausübungspreis von 0,34 C$; und

- 181.818 Optionsscheinen aus einer weiteren Privatplatzierung, die ebenfalls im September 2023 abgeschlossen wurde, mit einem Ausübungspreis von 0,48 C$.

Eran Ovadya, CFO von NurExone, bedankte sich bei den Investoren des Unternehmens, die ihr Vertrauen in das Unternehmen und sein Medikament ExoPTEN, das für Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen entwickelt wird, bewiesen haben. "Wir freuen uns über die Ausübung sowohl der beschleunigten als auch der nicht beschleunigten Warrants, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa 4 Millionen C$ einbrachten.

"Die neu erhaltenen Mittel werden die Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen von NurExone vorantreiben, einschließlich der Gewinnung von Biopharma-Kooperationspartnern für neue Indikationen. Wir freuen uns, der Verwirklichung unseres Ziels, innovative Lösungen für die Nervenregeneration für bedürftige Patienten zu entwickeln, näher zu kommen", sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone.