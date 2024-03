Herr Hillacre verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Uranexploration und war unter anderem an der Abgrenzung und Erschließung der Uranlagerstätte Arrow im weltberühmten Athabasca-Becken beteiligt

28. März 2024, Vancouver, B.C. / IRW-Press / – Greenridge Exploration Inc. („Greenridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXP | FWB: HW3), freut sich bekannt zu geben, dass Sean Hillacre mit Wirkung zum 22. März 2024 dem Beraterteam von Greenridge beigetreten ist. Die umfassende Erfahrung und das Know-how von Herrn Hillacre werden für das Unternehmen bei der Planung und Durchführung von Explorationsprogrammen auf seinem Projekt Nut Lake von großem Nutzen sein.

Herr Hillacre ist derzeit President und VP of Exploration bei Standard Uranium Ltd. und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als Wirtschaftsgeologe im Uranrevier des Athabasca-Beckens in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Er gehörte unter anderem fünf Jahre lang dem technischen Team an, das die Uranlagerstätte Arrow mit NexGen Energy Ltd. zur Produktion führte. Als proaktiver, ergebnisorientierter Geowissenschaftler besitzt Herr Hillacre einzigartiges und vielseitiges Know-how, bei dem er seine Erfahrungen im akademischen Bereich mit praktischer Erfahrung und einem umfassenden Verständnis der Projekterschließung verbindet. Herr Hillacre erwarb seine B.Sc.- und M.Sc.-Diplome in Geologie an der University of Saskatchewan und veröffentlichte in „Economic Geology“ die erste umfassende akademische Studie über eine erstklassige Uranlagerstätte im Südwesten des Athabasca-Beckens.

Sean Hillacre, Berater des Unternehmens, meint: „Ich freue mich sehr, dem Team von Greenridge als Berater beizutreten. Das Projekt Nut Lake des Unternehmens weist ein beträchtliches Potenzial für eine Uranentdeckung auf und ich freue mich daher darauf, meine umfangreichen Erfahrungen einzubringen, um dessen Weiterentwicklung zu unterstützen.“

Russell Starr, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt: „Wir freuen uns, Herrn Hillacre im Unternehmen begrüßen zu dürfen Er ist angesichts seiner umfassenden Erfahrung in der Uranindustrie - insbesondere in der weltweit anerkannten Region des Athabasca-Beckens -eine wertvolle Bereicherung unseres Beraterteams. Wir sind zuversichtlich, dass seine Kenntnisse und Erfahrungen in entscheidendem Maße zur Ausrichtung unserer Explorationsprogramme und der Weiterentwicklung des Projekts Nut Lake beitragen werden.“